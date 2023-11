LFI 2024 : Hausse de plus de 130 milliards FCfa sur le budget du Ministère de l’Education nationale

Le budget du ministère de l’Education nationale est arrêté à 909 323 430 797 FCfa pour l’année 2024. En comparaison au budget de l’année en cours qui est de 778 549 450 268 FCfa, il est noté une hausse de 130 773 980 529 FCfa, en valeur absolue et 16,8%, en valeur […]

Le budget du ministère de l’Education nationale est arrêté à 909 323 430 797 FCfa pour l’année 2024. En comparaison au budget de l’année en cours qui est de 778 549 450 268 FCfa, il est noté une hausse de 130 773 980 529 FCfa, en valeur absolue et 16,8%, en valeur relative. En effet, les autorisations d’engagement (AE) sont évaluées à 944 959 363 377 FCfa.

Le ministre de l’Education nationale a signifié que ce budget est élaboré dans un contexte particulier marqué par une volonté de bâtir un système éducatif de plus en plus performant. « Le budget 2024 s’articule autour des principes fondamentaux du Plan d’Actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP 3A) du PSE. Cela, à travers quatre stratégies que sont : le renforcement de capacités à tous les niveaux, le pilotage de la qualité à travers le dialogue de gestion aux niveaux central et déconcentré avec un accent particulier sur le Contrat de Performance unique (CDP-U), le renforcement du partenariat avec les Collectivités territoriales et les départements transversaux pour une approche systémique et inclusive et le développement des systèmes d’information », a expliqué Cheikh Oumar Anne.

Cette hausse s’explique par la prise en compte de l’impact financier issu des accords entre l’Etat et les syndicats d’enseignants estimé 109 194 954 FCFA, la mise à jour du personnel et l’impact des décisionnaires d’un montant de 381 099 492 FCFA, la mise en solde des corps émergents pour un montant de 35990457 771 FCFA, le paiement des rappels d’un montant de 75 000 000 000 FCFA, la dotation des collèges et lycées d’un montant de 169 000 000 FCFA, le renforcement des crédits de fonctionnement de l’Ecole Sénégalaise Internationale de Djeddah d’un montant de 104 551 152 FCFA, la prise en charge des constructions et équipements scolaires pour la réduction des abris provisoires et le déficit de tables-bancs d’un montant de 11 145 198 257 FCFA.

Source : https://lesoleil.sn/lfi-2024-hausse-de-plus-de-130...