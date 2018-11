Le saviez-vous 🤔



La France n'est compétente pour délivrer un visa Schengen que lorsque le séjour prévu a effectivement lieu en France. En cas de séjour dans plusieurs pays de l'espace Schengen, c'est le pays où la durée du séjour est la plus longue qui est compétente.



Ainsi si vous passez 5 jours en France et 7 jours en Italie, c'est le Consulat d'Italie qui pourra instruire votre demande de visa.



En cas de séjour équivalent, on retient l'objet principal du séjour : si vous partez 5 jours en voyage d'affaires en Italie puis passez 5 jours de vacances en France, l'Italie est compétente. Enfin en cas d'objet de séjour et de durée de séjour équivalents, on retiendra le pays de première entrée. Ainsi si vous arrivez dans l'espace Schengen à Paris pour y passer 5 jours de vacances avant de vous rendre pour 5 autre jours de vacances en Italie, la France est bien compétente.

Toutes les infos ⤵

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16146

Visa de court séjour Schengen (étranger en France pour 3 mois maximum)

Pour pouvoir entrer et séjourner jusqu'à 3 mois en France, un étranger doit normalement posséder un visa dit "de court séjour" (type C). Ce visa "uniforme" est commun aux États Schengen. Il permet de séjourner en France et dans les autres pays Schengen, sauf exception. Il faut aussi détenir d'autres documents qui varient suivant l'objet du séjour.