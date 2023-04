La LONASE soutient la Ligue sénégalaise de football professionnel avec un don de 150 millions FCfa

La Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a remis un chèque de 150 millions francs Cfa à la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), pour soutenir les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, dans l'amélioration de leurs performances. Les équipes de Ligue 1 recevront chacune 4 millions de francs Cfa et celles de Ligue 2, 2 millions de francs Cfa. La LONASE a également annoncé qu'elle remettrait 70 millions FCfa à la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) et qu'elle continuerait à accompagner les structures sportives du pays, y compris le football amateur et d'autres disciplines. Le président de la LSFP a exprimé sa gratitude envers la LONASE pour son soutien financier, qui contribuera à améliorer les conditions de fonctionnement des clubs et à leur assurer une stabilité financière, dans un contexte économique difficile.