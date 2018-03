La Senelec en partenariat avec Proquelec pour la sécurisation des installations électriques intérieures

« La Senelec qui place le client au cœur de ses préoccupations, a décidé d’aller au-delà de ses engagements de fournir un service de qualité en accompagnant davantage le client dans la sécurisation de ses installations intérieures », a déclaré Abdoulaye Dia, Secrétaire général de la Senelec. C’était à l’occasion de l’atelier de partage et de validation du Règlement d’intervention et des guides techniques , qui s’est tenu, ce jeudi, dans un hôtel de la place. Selon, M. Dia, cette orientation est déclinée à travers le plan stratégique "Yeesal Senelec 2020" qui demeure le principal cadre de référence pour une bonne gestion des clients et le développement de Senelec.



