La faillite de Thomas Cook risque d'entraîner la fermeture de 500 hôtels en Espagne

Rédigé par Mame Diarra FALL le 30 Septembre 2019 à 22:53

Selon un spécialiste de l'hôtellerie en Espagne, la facture d'impayés laissée par Thomas Cook pourrait dépasser l'estimation initiale de 200 millions d'euros.



Quelque 500 hôtels «vont fermer immédiatement» en Espagne en raison de la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook, a mis en garde lundi le président de la confédération espagnole des hôteliers. «Il y a 500 hôtels qui vont fermer immédiatement à cause de la faillite de Thomas Cook et la situation pourrait empirer si le gouvernement ne prend pas immédiatement des mesures», a déclaré Juan Molas, président de la Confédération des hôtels et des logements touristiques dans un entretien au quotidien économique Cinco Dias.