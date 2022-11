Lagane: Samuel Sarr n'a pas lésiné sur les moyens financiers et physiques dans les champs Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Novembre 2022 à 03:50 | | 0 commentaire(s)| Encore une fois, Ameth Samuel Sarr a répondu présent aux travaux champêtres de Lagane, créée par le 5ème khalife général des mourides, Serigne Saliou Mbacké. Après la cérémonie d'inauguration de la mosquée de la cité religieuse, l'homme politique et fidèle à la famille du marabout, s'est engagé à la récolte des champs de mil destinée à nourrir les talibés, qui également il vouent un amour indescriptible.

Samuel certains s'occupe des moyens financiers et logistiques devant servir à ces travaux depuis 2020.



