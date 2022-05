Lancement de l'UNR : Le vibrant hommage de Massaly à Me Abdoulaye Wade Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mai 2022 à 18:49 | | 0 commentaire(s)| Lors du lancement de son parti UNR, Mouhamadou Lamine Massaly a rendu un vibrant hommage au Pape du Sopi, Me Abdoulaye Wade. "Si on a aujourd'hui, le courage et les opportunités de faire de la politique, jusqu'à créer notre propre parti, c'est grâce à Me Abdoulaye Wade, qui nous a tous coachés. On a grandi sous son ombre. Je ne pouvais m'empêcher de lui rendre hommage", a-t-il tenu à dire.



