Lancement de la campagne nationale de reboisement : Touba Ca Kanam, un modèle pour toutes les communes sénégalaises, selon le président Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé dimanche son admiration pour l'engagement de l'association "Touba Ca Kanam" dans les activités de reboisement de la cité religieuse de Touba. Il a exhorté les collectivités territoriales et les structures communautaires du Sénégal à suivre cet exemple.

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Août 2024 à 17:21 | | 0 commentaire(s)|

"L'association 'Touba Ca Kanam' doit être prise comme modèle par toutes les communes du Sénégal et toutes les associations locales", a déclaré le chef de l'État lors du lancement de la campagne nationale de reboisement, qui coïncidait avec la célébration de la Journée nationale de l'arbre à Touba.



"C'est pour moi l'occasion d'encourager et de remercier Touba Ca Kanam, qui a produit cette année une pépinière de 28 000 plants", a souligné le président. Il a également salué les recommandations du khalife général des mourides, Serigne Mountkha Mbacké, qui encourage la plantation d'arbres. Le président Faye a rappelé que chaque citoyen a la responsabilité de contribuer à la reforestation du Sénégal.



Le président Faye a insisté sur l'importance de planter des arbres tout au long de l'année et de veiller à leur entretien pour garantir un taux de survie maximal des plants reboisés, non seulement durant cette journée, mais aussi pendant toute la campagne nationale de reboisement. Il a également salué l'engagement de tous les Sénégalais dans la réussite de la Journée nationale de l'arbre.



Lors de cette cérémonie, le président a symboliquement planté un manguier, choisi comme arbre parrain de l'édition 2024 de la Journée nationale de l'arbre, avant de prononcer son discours. Il a ensuite officiellement lancé la campagne nationale de reboisement, qui a pour thème cette année : "Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique".



Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, maître d'œuvre de cette journée d'investissement humain consacrée au reboisement, est arrivé dès l'aube sur le site de l'héliport, accompagné de plusieurs officiels de son département. D'autres membres du gouvernement, notamment le ministre de la Microfinance Dr Alioune Dione, le ministre du Commerce Serigne Guèye Diop, et le ministre de l'Urbanisme Moussa Bala Fofana, ont également assisté à cette cérémonie, aux côtés de directeurs généraux de sociétés nationales.



Des personnalités et dignitaires religieux, tels que Serigne Abdou Latif Mbacké, Serigne Dame Soda Fall, porte-parole du khalife général des Baye Fall, et Serigne Youssouf Diop, responsable moral de l'organisation Hizbut-Tarqiyyah, ont également honoré de leur présence la cérémonie, tenue sous une tente aménagée pour l'occasion.



Avec l'APS



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook