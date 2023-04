Lancement du magazine « vitrine » : le DG veut imposer en référence l’APS sur la scène internationale. Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2023 à 22:58 | | 0 commentaire(s)|

L’Agence de presse sénégalaise a procédé en présence du ministre de la communication, ce samedi 1er avril, au lancement officiel du magazine d'informations dénommé « Vitrine » et de la nouvelle plate-forme digitale relookée.



En effet, étant à la tête de l’APS depuis 4 mois seulement, le directeur général, M. Thierno Amadou Sy, s’est formé comme mission de moderniser cette agence et de l’ériger en référence.

Ainsi, le directeur nouvellement nommé à la tête de l'APS, a martelé lors de la cérémonie de lancement : "nous voulons que notre agence soit parmi les plus grandes agences de presse du monde..."



