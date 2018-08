Lancement série Mbettel : Bombardier salue l'innovation de Lewtoo Productions d'avoir allié culture et sport En marge du lancement de la série Mbettel Mbeettel au Grand Théâtre, couplé avec le dernier face à face avec Eumeu Sène et le concert de Wally Seck, Bombardier a tenu à saluer l'innovation de Lewtoo Productions d'avoir allié culture et sport.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Août 2018 à 11:53



