Le CNLS célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre

Le Sénégal, sous l’égide du conseil National de Lutte Contre le sida, organise, le 01

Décembre 2020, la Journée mondiale de lutte contre le sida.



L’année 2020 marque la 32éme édition de l’organisation de cet événement mondial

dont la célébration a commencé depuis 1988 sous l’impulsion de la communauté

internationale à l’issue du sommet mondial des ministres de la santé sur les

programmes de Prévention du sida.



La célébration de la journée mondiale sida 2020 intervient dans un contexte

particulier marqué par la pandémie de la COVID 19 qui a secoué le monde entier et

dans une année où les objectifs des 90-90-90 devraient être atteints.



En effet, explique l’ONUSIDA, « la pandémie de COVID-19, ainsi que les

répercussions des pandémies sur les vies et la subsistance des personnes ont

monopolisé l'attention du monde entier. La COVID-19 nous fournit un nouvel

exemple illustrant les liens étroits entre la santé et d’autres aspects fondamentaux

comme la réduction des inégalités, les droits humains, l’égalité des sexes, la

protection sociale et la croissance économique ». D’où le thème de cette édition

2020 « SOLIDARITE MONDIALE ET RESPONSABILITE PARTAGEE » est né de

ce constat.

L’ensemble des programmes en général, et des programmes de santé en particulier

ont été complétement bouleversés. Les programmes VIH n’ont pas fait exception à la

règle à cette crise ayant des impacts sur tous les segments de l’économie mondiale

et sur tous les pans de la société.

Pour le VIH /sida particulièrement ; Le constat fait par l’ONUSIDA est que « la

COVID-19 a exacerbé les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes

vivant avec le VIH, les femmes et les filles, ainsi que les populations clés, surtout en

ce qui concerne l’accès aux soins de santé vitaux. Cette crise, poursuit l’organisme

ONUSIEN en charge de la lutte contre le sida, creuse également les inégalités

sociales et économiques, et accroît la vulnérabilité au VIH des groupes marginalisés.



Toutefois, cette crise nous réveille de notre torpeur, elle est une invitation à adopter

un regard neuf, à agir mieux et ensemble. Certains aspects de l’éradication du sida

en tant que menace sur la santé publique dépendent de la riposte mondiale à la

COVID-19.



L’une des principales leçons tirées de cette situation est que personne n’est protégé

tant qu’il n’a pas une protection collective. Relever ce défi, c’est être solidaire et se

sentir responsable et ce, à tous les niveaux : Au niveau Mondial, au niveau régional

et au niveau local.



Toutes les attentions ont été focalisées sur la COVID 19, les programmes de santé

les plus fondamentaux mis en berne, tous les financements reversés dans la lutte

contre la pandémie apparue en fin 2019, toutes les recherches orientées autour

d’une solution de sortie d’une crise sanitaire sans précédent.

La Solidarité Mondiale et la Responsabilité partagée appellent à un

questionnement sur la manière dont les ripostes aux pandémies sont appréhendées,

y compris la riposte au sida



La Solidarité Mondiale et Responsabilité Partagée au niveau international, c’est

d’avoir choisie de se focaliser sur l’urgence mondiale, de se confiner et de confiner

les autres programmes de santé pour tenter de résoudre l’équation de l’heure.

La Solidarité Mondiale et Responsabilité Partagée, c’est surtout d’avoir mis les

personnes vivant avec le VIH au cœur de tous les dispositifs pour que l’accès aux

soins, aux services et aux traitements, ne soient en aucun cas, freiné par la

pandémie de la COVID. Il est important que la communauté internationale montre

toute sa solidarité, prenne ses responsabilités et s’engage à resserrer les rangs pour

garantir un bon système de santé, l’accès aux soins et aux traitements, l’égalité du

genre et le respect des droits humains.



La Solidarité Mondiale et Responsabilité Partagée pour le Conseil National de

Lutte contre le sida, c’est d’avoir élaboré un plan de contingence intégrée pour une

meilleure gestion de la situation dont le but est de contribuer au contrôle l’épidémie

du Covid-19 et atténuer son impact sur le programme VIH. Un plan qui a appuyé la

stratégie du Ministère de la Santé décrit dans son Plan de Contingence de Lutte

contre l’épidémie de Coronavirus.



Aussi, le plan du CNLS, visait entre autres objectifs, de limiter la transmission

interhumaine ; identifier et isoler les cas ; fournir le paquet de services socio-

sanitaire aux patients et personnes affectées le plus tôt possible ; communiquer de

façon appropriée sur la maladie et les risques afin de minimiser les impacts sociaux

et économiques.



Il faut y ajouter, toutes les stratégies mises en œuvre pour apporter une réponse aux

besoins des PVVIH face à l’épidémie du covid19 et qui entre en droite ligne dans ce

concept de solidarité au niveau national et de la mesure de toute sa responsabilité

dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Pour le Sénégal, pour le

CNLS, c’est cela la solidarité et cela la responsabilité partagée.



Par ailleurs, la célébration de la journée mondiale sida 2020 intervient quelques

semaines après l’organisation de manière virtuelle d’AFRAVIH. Une occasion pour

poursuivre sous un format adapté au contexte, deux activités phares dans un

programme dénommé « Programme Téranga ». Le forum des jeunes et la tenue d’un

village communautaire.



OBJECTIFS

Le contexte de la COVID 19 ne favorise pas les rassemblements pour des activités

de mobilisation sociale, mais, il est important de faire ressortir quelques objectifs :

 Renforcer la communication avec les jeunes en organisant le forum des

jeunes

 Organiser des sessions de discussions dans le cadre d’un village

communautaire

 Organiser la cérémonie officielle de la JMS

 Célébrer la journée mondiale sida sur toute l’étendue du territoire

 Renforcer l’information et la communication autour de la solidarité et de

l’engagement

 Renforcer le dépistage au VIH dans le cadre de la continuité des services

 Renforcer la sensibilisation sur le traitement et le maintien dans le circuit de

soins. Quand la charge virale et indétectable, on ne transmet plus le virus

 Communiquer sur l’existence des médicaments, la nécessité de respecter le

traitement

 Renforcer la sensibilisation pour un environnement favorable aux interventions

 Renforcer la sensibilisation pour une bonne prise en charge des enfants vivant

avec le VIH

