Le FNR dénombre 8 arrestations dont Omar SARR, Decroix, Thierno Alassane SALL, et Thierno BOCOUM

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Septembre 2018 à 00:29 | | 0 commentaire(s)|



COMMUNIQUE





Le FRN adresse ses vives félicitations aux militants, sympathisants et citoyens, et surtout à la jeunesse dakaroise, pour leur mobilisation massive en vue du sit-in qui était prévu ce jour à la Place Washington.

L’objectif du sit-in était de mettre en œuvre la liberté d’expression prévue par la Constitution pour amplifier notre message pour le respect des libertés et pour des élections transparentes.

Cet objectif a été atteint au-delà de nos espoirs.

Macky Sall a fait interdire arbitrairement cette manifestation pacifique.

Il a fait quadriller le centre-ville pour en empêcher l’accès et déclenché une répression aveugle contre les manifestants et les populations.

De nombreux leaders et responsables du FRN ont été violemment interpellés, parmi lesquels Omar SARR, ancien député, Coordonnateur national du PDS

Mamadou DIOP Decroix, député, SG de AJ/PADS

Déthié FALL, député, Vice-président de REWMI

Awa NIANG, Responsable du PS des Valeurs

Thierno Alassane SALL, ancien ministre, Président de La République des Valeurs

Thierno BOCOUM, ancien député, Président de AGIR

Issa Sadio KANOUTE, Président du parti EPS

Saër TAMBEDOU, Président Marchands Ambulants. Des dizaines de jeunes sont également interpellés et détenus dans divers commissariats.

Le FRN exige leur libération immédiate et sans conditions.

Le FRN appelle tous les citoyens à rester mobilisés et exprime sa détermination à poursuivre le combat pour : La confirmation des candidatures de Karim Meïssa WADE et Khalifa Ababacar SALL

Une autorité indépendante pour organiser les élections

L’accès au fichier électoral pour tous

Le retrait de la loi sur le parrainage

La distribution des cartes d’électeurs aux ayant-droits

La libération des prisonniers politiques Dakar le 04 septembre 2018

La Rencontre des Leaders FRONT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL DE RESISTANCE NATIONALE (FRN)COMMUNIQUELe FRN adresse ses vives félicitations aux militants, sympathisants et citoyens, et surtout à la jeunesse dakaroise, pour leur mobilisation massive en vue du sit-in qui était prévu ce jour à la Place Washington.L’objectif du sit-in était de mettre en œuvre la liberté d’expression prévue par la Constitution pour amplifier notre message pour le respect des libertés et pour des élections transparentes.Cet objectif a été atteint au-delà de nos espoirs.Macky Sall a fait interdire arbitrairement cette manifestation pacifique.Il a fait quadriller le centre-ville pour en empêcher l’accès et déclenché une répression aveugle contre les manifestants et les populations.De nombreux leaders et responsables du FRN ont été violemment interpellés, parmi lesquelsDes dizaines de jeunes sont également interpellés et détenus dans divers commissariats.Le FRN exige leur libération immédiate et sans conditions.Le FRN appelle tous les citoyens à rester mobilisés et exprime sa détermination à poursuivre le combat pour :Dakar le 04 septembre 2018La Rencontre des Leaders

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook