Le Groupe EDK triomphe aux Bonds, Loans & ESG Capital Markets Africa 2024

Le Groupe EDK, un leader dans le secteur de la distribution d'hydrocarbures, célèbre une victoire historique aux Bonds, Loans & ESG Capital Markets Africa 2024. Sous la direction de leur PDG, M. Demba KA, l'entreprise a été honorée pour son accord révolutionnaire sur les obligations en monnaie locale, démontrant ainsi son engagement et son excellence dans le secteur financier.

L'émission remarquable de 10 milliards de XOF en janvier 2023, avec Invictus Capital Finance en tant que chef de file/distributeurs chefs de groupe (JLMs), a marqué une étape significative. Cette opération, saluée comme la première du genre par une entreprise de distribution d'hydrocarbures dans l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), a permis au Groupe EDK de concrétiser son plan de développement. Elle a également joué un rôle crucial dans l'optimisation des coûts et le renforcement de la part de marché, symbolisé par l'ouverture de 10 nouvelles stations-service au début de 2024.



Cette réussite extraordinaire est le fruit du dévouement, de l'ingéniosité et du professionnalisme de toute l'équipe du Groupe EDK. Le PDG exprime sa gratitude envers chaque membre, soulignant l'honneur de travailler avec une équipe aussi talentueuse et dévouée.



La consécration de cette réussite aura lieu lors d'une cérémonie prestigieuse les 5 et 6 mars 2024 au Zeitz MOCCA, à Cape Town, en Afrique du Sud. Cet événement offre une opportunité unique de mettre en lumière l'excellence, l'innovation et l'engagement du Groupe EDK dans le domaine financier.



Félicitations à toute l'équipe pour cette réalisation exceptionnelle. Ensemble, le Groupe EDK s'engage à repousser continuellement les limites et à atteindre de nouveaux sommets pour le bien-être des Sénégalais et de l'Afrique dans son ensemble.



Résumé (Français) : Bonds, Loans & ESG Capital Markets Africa 2024



GFC Media Group (GFC) est une entreprise leader dans l'organisation d'événements en finance d'entreprise et en banque d'investissement pour les marchés émergents et frontières. Avec plus de 5000 participants chaque année, GFC se concentre sur la mise en relation d'individus avec des partenaires commerciaux et des contreparties à travers des conférences, des tables rondes, des journées d'information et des remises de prix. Établi en 2009 par Alex Johnson, GFC a observé une tendance post-crise financière mondiale, conduisant les emprunteurs d'entreprises à passer des prêts aux obligations. Le premier événement, Bonds, Loans & Sukuk Middle East, a été lancé en 2010, et GFC a depuis organisé des événements à travers le monde.



En réponse à la pandémie de COVID-19 en 2020, GFC a déplacé ses activités en ligne, organisant une conférence en ligne de 24 heures avec plus de 150 intervenants et 2000 participants. Les valeurs de GFC incluent la recherche incessante de l'excellence, le travail d'équipe et la dévotion, avec un accent sur une performance de haute qualité constante.



Les témoignages de clients soulignent la capacité de GFC à fournir des informations crédibles, honnêtes et complètes sur les marchés financiers, faisant de leurs conférences une expérience unique et précieuse pour les participants. Brochure-Bonds-Loans-ESG-Capital-Markets-Africa-2024-HR-28.02.pdf (6.32 Mo)



EDK Group Triumphs at Bonds, Loans & ESG Capital Markets Africa 2024

The EDK Group, a leader in the hydrocarbon distribution sector, is celebrating a historic victory at the Bonds, Loans & ESG Capital Markets Africa 2024. Under the leadership of their CEO, Mr. Demba KA, the company was honored for its groundbreaking local currency bond agreement, showcasing its commitment and excellence in the financial sector.



The remarkable issuance of XOF10 billion in January 2023, with Invictus Capital Finance as the bookrunner/JLMs, marked a significant milestone. This operation, hailed as the first of its kind by a hydrocarbon distribution company in the West African Economic and Monetary Union (WAEMU), allowed the EDK Group to materialize its development plan. It also played a crucial role in cost optimization and market share strengthening, symbolized by the opening of 10 new service stations in early 2024.



This extraordinary success is the result of the dedication, ingenuity, and professionalism of the entire EDK Group team. The CEO expresses gratitude to each member, highlighting the honor of working with such a talented and dedicated team.



The recognition of this achievement will take place during a prestigious ceremony on March 5th and 6th, 2024, at Zeitz MOCCA in Cape Town, South Africa. This event offers a unique opportunity to showcase the excellence, innovation, and commitment of the EDK Group in the financial domain.



Congratulations to the entire team for this outstanding accomplishment. Together, the EDK Group is committed to continually pushing boundaries and reaching new heights for the well-being of Senegalese and Africa as a whole.





Résumé (Summary): Bonds, Loans & ESG Capital Markets Africa 2024



GFC Media Group (GFC) is a leading corporate finance and investment banking events business for emerging and frontier markets. With over 5,000 attendees annually, GFC focuses on connecting individuals with business partners and counterparties through conferences, roundtables, briefing days, and awards. Established in 2009 by Alex Johnson, GFC observed a trend post-Global Financial Crisis, leading to the shift of corporate borrowers from loans to bonds. The first-ever event, Bonds, Loans & Sukuk Middle East, was launched in 2010, and GFC has since hosted events globally.



In response to the COVID-19 pandemic in 2020, GFC transitioned its business online, hosting a 24-hour online conference featuring over 150 speakers and 2,000 participants. The values of GFC include a relentless pursuit of excellence, teamwork, and dedication, with a focus on consistent high-quality performance.



Customer testimonials emphasize GFC's ability to provide credible, honest, and comprehensive information about financial markets, making their conferences a unique and valuable experience for attendees. Flyer A5 Invitation Anniversaire Cercle Jaune et Blanc.pdf (25.43 Mo)













