Le Mali, le Niger et le Burkina annoncent officiellement une alliance militaire !

Les président du Mali, du Burkina et du Niger viennent d'informer sur la mise en place d'une alliance militaire. Ils ont signé une charte qui dévoile les contours de cette nouvelle création dénommée Alliance des États du Sahel (AES). Le Burkina, le Mali et le Niger viennent de mettre en place une alliance militaire. L'objectif est « d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle », renseignent les dirigeants de ces trois pays. Assimi Goïta, le Général Abdourahmane Tiani et capitaine Ibrahima Traoré ont même dressé une charte comprenant articles. Parmi eux, leur engagement à lutter ensemble contre le terrorisme. Ils s'engagent aussi à prévenir et à gérer ensemble toute rébellion armée, toute menace à l'intégrité du territoire et la souveraineté de chaque Etat membre. «Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs Parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres Parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les Parties», lit-on sur la charte



