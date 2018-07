Le PM Abdallah Dionne raille Abdoul Mbaye et explique pourquoi il avait annoncé le 20 juillet... Venu à Djender Bayakh pour constater le niveau d’exécution des ouvrages hydrauliques réalisés dans le cadre du Programme Spécial d’Amélioration en Eau Potable de Dakar, Mahammed Boun Abdallah Dionne a expliqué pourquoi il avait dit que la pénurie de l’eau allait se résorber à la date du 20 juillet et n’a pas manqué de jeter des vertes et pas mûres à l’ancien Pm Abdoul Mbaye.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Juillet 2018 à 17:45



