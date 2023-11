Le SAES réclame la «réouverture immédiate» des universités Rédigé par leral.net le Lundi 6 Novembre 2023 à 14:57 | | 0 commentaire(s)|

Le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES) a décrété deux jours de grève lundi et mardi accompagnés d'une marche pacifique dans toutes les régions en causse le syndicat réclame « réouverture immédiate » des universités. Dans un communiqué, le SAES demande à ses membres dans toutes les universités d'organiser des marches pacifiques et à la fin de livrer un message à l'opinion publique à travers des points de presse pour « fustiger la fermeture des universités ». Le SAES annonce qu'il sera en conclave le 11 novembre à Thiès avec toutes les sections des universités du Sénégal pour évaluer ces deux jours de grève et de marches publiques. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/le-saes-reclame-reouverture-im...

