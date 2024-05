Le Site Révélé par Clédor Sène et Dame Mbodj : 73 Milliards au Sénégal via la CDC et Recasement de 336 Familles Victimes de Tobago et Autres

Dans le contexte des récents développements concernant les sites de recasement, une série de révélations a émergé, mettant en lumière plusieurs sites jusqu'alors méconnus. Ces sites, présentés comme des cités nouvelles, ont une histoire complexe et des implications significatives pour de nombreuses personnes.



Recasement 1 : Ce site, initialement loti par Abdoulaye Wade en 2012, a été distribué par Mohamed Sidy Diakhaté en 2013. Il a servi de premier point de recasement pour de nombreuses personnes dans le besoin.



Cité Tobago : Reconnue pour avoir accueilli 336 victimes, la cité Tobago est un autre site crucial dans l'histoire du recasement. C'est ici que Macky Sall a orchestré le recasement d'un grand nombre de personnes déplacées.



Terrain d'IPRESS : Ce site, auparavant propriété de Socabeg, a été vendu à IPRESS dans le dessein de construire le monument de la Renaissance et le projet Mbackiou Faye. IPRESS a ensuite confié le site à Socabeg, une entreprise réputée pour son sérieux dans le domaine.



CDC et CGIS : La CDC a vendu des terrains sur ce site, rapportant ainsi plus de 73 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Il est à noter que plusieurs personnalités religieuses, dont les 9 Khalif généraux de Touba et certains Khalif de Tivaoune, ainsi que d'autres dignitaires, ont bénéficié de ces terrains situés derrière BOA.



Ces révélations soulèvent des préoccupations quant à la manière dont ces sites ont été gérés et distribués, ainsi que sur le sort des personnes qui en ont été bénéficiaires. Beaucoup de victimes de la cité Tobago se retrouvent aujourd'hui sans moyens pour reconstruire, ayant été contraintes de revendre leur terrain.



Ces développements soulignent l'importance d'une enquête approfondie pour garantir la transparence et la justice dans le processus de recasement et de gestion des terrains.



Il semble que le site en question ait été bénéfique pour un large éventail de bénéficiaires, qu'ils soient des cas sociaux, des émigrés, des personnalités politiques, religieuses ou liées à des services publics. Avec la présence de la nouvelle préfecture des Almadies, des hôpitaux, des sièges de DSCOs, des écoles et d'autres infrastructures, il est clair que ce projet a eu un impact significatif sur la région depuis plus de sept ans. La diversité des bénéficiaires souligne l'importance de ce projet pour divers secteurs de la société sénégalaise. Bien qu'il y ait eu des cas d'enrichissement personnel, de nombreux bénéficiaires ont acheté leur terrain à l'État ou ont été dédommagés par celui-ci, comme dans le cas de Tobago.