Le brassard officiellement confié à Sadio Mané

Capitaine attitré de l’équipe nationale depuis septembre 2015. Cheikhou Kouyaté a passé le témoin à Sadio Mané. Du moins pour cette Coupe du monde. Depuis qu’il a perdu sa place de titulaire dans l’entrejeu et en l’absence de son premier vice-capitaine Kara Mbodj, Cheikhou Kouyaté a cédé le brassard au 2ème vice-capitaine, Sadio Mané.



Pourtant rien ne présageait cela. A la veille de la première sortie des "Lions" face à la Pologne, c’est le joueur de West Ham et son entraîneur qui se sont pointés pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Et, dans une bonne ambiance, Kouyaté a bien joué son rôle de cordon ombilical entre ses coéquipiers et le coach d’une part et l’arbitre, d’autre part.



Ayant commencé la rencontre sur le banc, Kouyaté est entré en cours de jeu. Sadio Mané a voulu alors lui remettre le bout d’étoffe symbolisant le capitanat. Mais, le milieu de terrain de West Ham a demandé au joueur de Liverpool de conserver le brassard. Le même scénario s’est produit, avant-hier dimanche, contre le Japon.



Quand Kouyaté a foulé la pelouse de l’Aréna Stadium d’Ekaterinbourg à la 65ème minute à la place d’Alfred Ndiaye, Sadio lui a encore tendu le brassard. Cette fois, c’est l’arbitre italien de la partie, Gianluca Rocchi, qui est intervenu pour ordonner à Sadio de garder le brassard.



Interpellée sur ce fait insolite à la fin de la rencontre, la direction de la communication de la Fifa autour de cette Coupe du monde a révélé que c’est Sadio Mané qui est devenu officiellement le capitaine du Sénégal pour cette édition Russie 2018. Ce qui veut dire que même si Sadio Mané et Cheikhou Kouyaté démarrent ensemble un match de l’équipe du Sénégal, l’étoffe reviendra à l’ancien joueur de Southampton.











Record