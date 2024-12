‘Le dîner à la Maison-Blanche attendra’ - Aïssata Tall Sall réagit à la présentation du livre de Madiambal Diagne, sur l’émigration et l’éducation Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2024 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste Madiambal Diagne a présenté hier son nouveau livre, intitulé « Le dîner à la Maison-Blanche attendra ». Un ouvrage qui suscite déjà de nombreuses discussions, en raison de son exploration de sujets d'actualité cruciaux, notamment l'émigration irrégulière et la déperdition des filles à l'école.



Lors de la présentation, Aïssata Tall Sall, l'ancienne ministre de la Justice et des Affaires étrangères sous le régime de Macky Sall, a salué la profondeur de la réflexion menée par l'écrivain. Elle a notamment souligné l'importance du sujet de l'émigration irrégulière, un phénomène qui touche de nombreuses familles sénégalaises, en particulier les jeunes hommes et femmes, en quête de meilleures opportunités. Madiambal Diagne, à travers son ouvrage, met en lumière les raisons complexes qui poussent ces jeunes à risquer leur vie pour atteindre des rivages étrangers, souvent au péril de leur existence.



L'autre sujet qui ressort du livre, et qui a été salué par Aïssata Tall Sall, est celui de la déperdition scolaire, notamment la déscolarisation des filles. Cette problématique, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, continue d'être un défi majeur pour l'éducation au Sénégal. L’auteur y présente une analyse nuancée des facteurs socio-économiques et culturels qui contribuent à cette situation, tout en appelant à une mobilisation collective pour inverser cette tendance et garantir un meilleur avenir aux jeunes filles du pays.



À travers ce livre, Madiambal Diagne ne se contente pas de dresser un constat, mais propose également des pistes de réflexion et des solutions concrètes, pour répondre à ces défis sociaux. « Le dîner à la Maison -Blanche attendra » s’inscrit ainsi comme un véritable plaidoyer, pour une prise de conscience collective face aux enjeux de l'émigration et de l'éducation, des questions qui préoccupent aujourd’hui, tant la société sénégalaise que la communauté internationale.



Le livre a été bien accueilli par les invités, notamment des acteurs politiques, des journalistes et des intellectuels, qui ont salué la pertinence des thèmes abordés. Il est déjà annoncé comme un ouvrage incontournable pour ceux qui souhaitent comprendre les défis contemporains du Sénégal et de ses jeunes générations.

Accueil Envoyer à un ami Partager