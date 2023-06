Le message de Aminata Touré à Macky Sall: « Maa Ngi Lay Ñaan, Ci Ndiekk, le 25 juin prochain… »

C’est avec un ton ironique que l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mme Aminata Touré, a interpellé le chef de l’État, Macky Sall qui, lors de l’ouverture du dialogue national, avait abordé la question du mandat en ces termes : « le mandat, on peut bien en discuter, mais personne ne doit me forcer la main. »



Mimi Touré lui répondant lors de sa conférence de presse de ce samedi à Grand Yoff, dira elle aussi : « Mr le président, maa ngi lay ñaan ci Ndiekk, waxou mandat bi nga tekk ko ci suff, procédure yi contre les opposants aussi, etc… »

En d’autres termes, la présidente du mouvement « Mimi 2024 » invite le président, en toute courtoisie, « à renoncer à une éventuelle candidature, à la poursuite d’opposants politiques, aux arrestations… »

