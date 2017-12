Le message fort de Serigne Modou Kara à Macky Sall

Le guide spirituel, Serigne Ahmadou Kara Mbacké, a fait face à la presse hier, vendredi 29 décembre 2017. En prélude à son discours du 31 décembre, le leader du Parti pour la vérité et le développement (PVD, opposition), a tenu à féliciter le président de la République, son gouvernement et l'ensemble des Sénégalais qui contribuent au développement du Sénégal. Selon le général Kara, le président de la République doit mettre en place une structure autour de lui, pour trouver des solutions concernant les nombreux problèmes qui concernent le Sénégal. Par ailleurs, M. Mbacké, fera "une importante déclaration " sur l'actualité politique et sur sa participation de sa "Coalition" à l'élection présidentielle prévue en 2019.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Décembre 2017 à 13:03 | | 0 commentaire(s)|