Les Sénégalais se mettent au fitness sur le parcours sportif de la Corniche (vidéo filmée par le drone de leral.net)

C’est devenu une mode et une exigence pour le bien-être. Le sport pour ne pas dire, l’Urban fitness et le parcours sportif de la Corniche Ouest de Dakar est devenu le lieu de rendez-vous privilégié des jeunes hommes (de 25 à 45 ans), des femmes et de quelques seniors pour faire de la musculation, de l’aerobic et autres formes de sports décontractés. Leral.net a utilisé son drone pour filmer de façon spectaculaire ce qui passe les après-midi dans la façade de la Corniche de Dakar. Reportage.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Juillet 2018 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|