Les images de l'inauguration de la nouvelle réalisation à 630 millions FCfa de Macky Sall (Photos)

Ce vendredi, le Président Macky Sall a inauguré la mosquée, tout en y effectuant la prière du vendredi, accompagné d’autres autorités, à l’image du ministre des Sports et Maire de Fatick, Matar Bâ.



L’imam Mohamed Mbengue a loué le geste du chef de l’Etat pour l’achèvement des travaux. La construction de cette moquée a couté la somme de 630 millions de nos francs, selon le document officiel.



Elle est aménagée sur une assiette foncière de 6 268 m2. Elle occupe une emprise de 1 500 m2 avec un patio de 180 m2, des espaces prières Hommes et Dames sur 1 320 m2, pouvant accueillir jusqu’à 2 000 fidèles. La morgue et l’espace d’attente couvrent de 240 m2, les salles de classes et blocs toilettes, 240 m2, les espaces extérieurs avec le parvis et les allées piétonnes, 4 288 m2.