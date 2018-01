Les premières images du 1er Sommet Africain 2018 sur la Paix, la Sécurité et le développement durable Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Janvier 2018 à 11:09 | | 0 commentaire(s)| La Fédération pour la Paix Universelle (FPU) et l'Association Internationale des Parlementaires pour la paix (AIPP), organisent en partenariat avec l'Etat et le gouvernement du Sénégal, le 1er Sommet Africain 2018 sur la Paix, la Sécurité et le developpement durable. Cette rencontre qui enregistre la participation de 1200 personnalités (chefs d'Etat, Ministres, chefs religieux, parlementaires...), va durer 2 jours, les 18 et le 19 janvier 2018, au CICAD. Sous la présidence effective de président de la République, M. Macky Sall. Thème du Sommet: "Nouvelle Afrique: indépendance prospérité mutuelle et valeurs Universelles".

La seconde journée sera placée, elle, sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse, en présence du Premier ministre, M. Dionne.



































