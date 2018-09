Les premières images du khalife de Serigne Bara Mbacké et de Serigne Sidy Moukhtar Mbacké , Serigne Moustapha Mbacké Rédigé par leral.net le Mardi 4 Septembre 2018 à 12:16 | | 0 commentaire(s)|

Les premières images inédites du khalife de Serigne Bara MBACKE et de Serigne Sidy Moukhtar MBACKE , Serigne Moustapha MBACKE a exhorte toute la grande famille de Gouye bindeuh à l'union et la solidarité , de rivalité d'ardeur dans le sens d'exécuter les ndigueul du Khalife Serigne Mountakha MBACKE par l'intermédiaire de Serigne Ahmadou Moukhtar MBACKE khalife de Darou Khoudooss .





Cette rencontre de toute la famille de Serigne Bara MBACKE a été convoqué suite au parrainage du Magal des deux rakka à Saint-Louis .





En effet , cette édition , le parrain est Serigne Sidy Moukhtar MBACKE d'où cette forte mobilisation pour honorer cet important rendez vous culturel islamique . Serigne Cheikh Thioro MBACKE a exhorte et donné les recommandations du khalife Serigne Moustapha MBACKE pour une réussite totale . D'où Serigne Abdou Samath MBACKE a donné gratuitement des bus pour le transport .



Maître Madicke NIANG considérant Serigne Sidy Moukhtar MBACKE comme son père a donné aussi 28 bœufs pour mieux assurer la restauration .

Le Magal des 2 rakkas de Ndar va se dérouler le Mardi 4 Septembre et 5 Septembre à Saint-Louis . la journée du 4 est celle du parrain et le 5 la prière historique de Serigne Touba dans le bureau du Gouverneur à l'époque en 1895 . Cette année , la prière sera dirigée par Serigne Mame Mor Moutarda MBACKE avec la présence des autorités étatiques, religieuses , coutumiers .













