Les symptômes de la hernie ombilicale chez les nourrissons et comment le traiter La hernie ombilicale chez les nourrissons est un problème qui se produit assez souvent, et devient donc souvent un sujet de délires et de disputes.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Mars 2018 à 12:51 | | 0 commentaire(s)|



Les symptômes de la hernie ombilicale



La hernie ombilicale est une ouverture dans l'anneau musculaire au centre de l'abdomen, près du nombril, qui est causée par la faiblesse des muscles ombilicaux. Il se produit, en règle générale, chez les nouveaux-nés, généralement dans les premiers jours de la vie d'un enfant.



Les symptômes de la hernie ombilicale chez les bébés sont faciles à remarquer même pour les parents inexpérimentés. Après que le bébé a un cordon ombilical, les parents peuvent remarquer un petit renflement du nombril qui apparaît lorsque l'enfant crie ou pousse. Cette saillie est facilement corrigée, cette procédure ne cause pas de préoccupation pour l'enfant. Au fil du temps, la hernie peut augmenter. Si les muscles de l'anneau ombilical sont grands (la hernie a aussi une taille importante), vous pouvez voir que le ventre de la miette dans le nombril devient un peu enflé quand le bébé pleure.



Le plus souvent, la hernie ombilicale est diagnostiquée par un chirurgien pédiatre ou un pédiatre lors de l'examen, qui est effectuée lorsque l'enfant tourne d'un mois. En appuyant sur le nombril, le doigt pénètre dans la cavité abdominale (avec les muscles abdominaux normalement développés ce n'est pas possible).



Causes de la formation d'une hernie ombilicale

La principale cause de son apparition est l'hérédité. En d'autres termes, si les parents du bébé ont eu une hernie ombilicale dans la petite enfance, il y a une grande chance que leur fils ou leur fille y soit également confronté. Parfois, il est possible de répondre à l'opinion que la cause de la hernie est une coupure incorrecte du cordon ombilical à l'hôpital, ce qui, bien sûr, est incorrect, puisque la méthode de coupe du cordon ombilical n'a rien à voir avec le développement des muscles du ventre.



Traitement de la hernie ombilicale

Les parents, dont le bébé a été diagnostiqué avec une hernie ombilicale, bien sûr, devraient savoir comment traiter la hernie ombilicale chez un bébé. La bonne nouvelle pour eux sera la nouvelle qu'une hernie, même assez importante, est souvent guérie: au fur et à mesure que l'enfant se développe, les muscles abdominaux se renforcent, l'anneau rétrécit et la hernie se referme sans traitement spécial, conservateur ou chirurgical.



Afin de réussir à faire face à la hernie, ainsi que pour prévenir sa survenue, il est très important d'assurer le bon soin de l'enfant.



Avant chaque repas, vous devez étaler la miette sur votre estomac pendant une courte période. L'enfant doit être allongé sur une surface plane et ferme, sur une table ou sur une table à langer, sur laquelle une couche a été posée. Il faut commencer à disposer les miettes après la cicatrisation complète de la plaie ombilicale et, bien sûr, ne pas jeter le bébé sans surveillance, même si les parents sont absolument sûrs que le bébé ne se retournera pas, parce qu'il ne peut pas le faire.



Un bon effet dans la prévention et le traitement de la hernie ombilicale chez les nourrissons donne un massage ventre. Pour ce faire, vous devez contacter un masseur professionnel (bien sûr, après avoir consulté un pédiatre). De plus, il est très utile de faire le massage soi-même.



Il est également très important de se souvenir qu'en présence d'une hernie ombilicale dans de rares cas, il est possible de porter atteinte aux muscles de l'intestin, ce qui est dangereux et peut entraîner des maladies graves. Par conséquent, si vous soupçonnez une douleur abdominale, vous devez consulter un médecin plus tôt.











afriquefemme.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook