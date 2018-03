Lettre ouverte à l’Honorable Député-maire Khalifa Ababacar SALL ( Babacar Francky BA)

Monsieur, sur le chemin du travail ce matin, j’ai passé tout mon temps à penser à votre situation et à la date du 30 Mars qui se profile à l’horizon. Quel est votre état d’esprit dans ces instants ?



Que va être votre attitude au lendemain du verdict ?



Allez-vous abdiquer et vous plier à leurs exigences ? C’est toutes ces questions et tant d’autres qui vont me ramener à cette citation de Arnaud Desjardins qui dit : « Les jours où le ciel est gris, le soleil n’a pas disparu à tout jamais ». En effet, il va bientôt faire un an que vous avez été arraché, par leur volonté, à votre famille bien-aimée, à votre travail, à vos collaborateurs, à vos amis et sympathisants. Ceci, par le simple fait de votre ambition et votre volonté à servir votre pays et vos concitoyens.



Pourtant jamais et nulle part, de mémoire d’homme, il n’a été dit encore moins prouvé que cela devrait constituer un crime.



Mais du fait de leur simple peur de vous faire face un de ces quatre, ils ont été forcés de commettre cette forfaiture qui vous cloue aujourd’hui à Rebeuss. Toutefois, soyez rassuré et optimiste, Honorable. Car, Dakar est témoin, le Sénégal n’oubliera pas et le monde entier saura vous rendre justice, quand votre moment sera venu. Les USA ont eu Martin L. King, l’Inde Mohandas K. Gandhi et l’Afrique du Sud Nelson R. Mandela. Pour nous Sénégalais et dakarois en particulier, vous êtes désormais devenu tous ceux-là cumulés, notre MLK, notre Mahatma et notre Madiba.



Ce sont ici et là, les quelques mots par lesquels je tenais à vous faire part de mon soutien total et de mes encouragements les plus sincères à l’égard de votre personne, à quelques heures de la proclamation de leur verdict.



En attendant votre éclat, car en vérité, vous êtes bien parti pour être le soleil sur notre espoir. Sans oublier de vous préciser que je ne suis pas socialiste encore moins militant, ni mécontent ni rancunier mais juste un fan, un simple fan de Khalifa Ababacar SALL, qui ne l’a jamais connu.



Babacar Francky BA



Sébi Kip-Kip (Sébikotane)