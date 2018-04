Levée du corps de Habib Faye - Kiné Lam: "Habib fut un homme très sincère et loyal" Ce vendredi du 28 avril, dans la matinée, les amis, proches, artistes, politiciens, chefs religieux et Cie ont rendu derniers hommages au guitariste hors pair Habib Faye, décédé le 25 avril à Paris. La cantatrice, Kiné Lam, inconsolable, témoigne que Habib Faye "fut un homme sincère et loyal".

