Ligue 1 (Sénégal) : Les Diambars déroulent contre DSC, Teungueth FC cale face à l’As Douanes… Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2023 à 21:55 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de la Ligue 1 sénégalaise, Diambars, s’est très bien comporté ce samedi lors de la réception des Gones de Dakar Sacré-Coeur, à l’occasion de la 14ème journée. Les Diambars ont pris le meilleur sur DSC grâce à l’unique but de la partie, inscrit par Élimane Oumar Cissé (1-1, 49ème). Un résultat favorable qui leur permet de compter 27 points +8, en attendant de voir jouer le deuxième, le Casa Sport (25 pts +5.) DSC reste à la 5ème place avec 18 points et une différence de but défavorable (-1). Dans l’autre affiche de cette 14ème journée de Ligue 1, l’As Douanes et Teungueth FC se sont neutralisés (0-0.) Une rencontre plaisante, mais assez pauvre en occasions franches, susceptibles de permettre l’ouverture du score. Ce résultat ne fait pas les affaires de TFC qui était sur une dynamique de trois victoires d’affilée en Ligue 1. Par contre, l’AS Douanes n’y arrive toujours pas avec une terrible série de matches nuls en L1. Les gabelous sont actuellement à la 13e place de la L1 avec 13 points et à un point de la zone de relégation.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Ligue-1-Senegal-Les-Diam...

Accueil Envoyer à un ami Partager