Ligue des Champions : Choc Bayern vs Real Madrid et Liverpool vs Roma

Vendredi 13 Avril 2018

Un classique Bayern vs Real Madrid pour les demi-finales de la Ligue des Champions et l’autre rencontre opposera Liverpool vs Roma.

Les matches aller auront lieu les 24 et 25 avril et les matches retour, les 01 et 02 mai 2018.



La finale se jouera à Kiev le 26 mai prochain.







Thierno Malick Ndiaye

