Litige foncier à Yalaar: Les habitants interpellent le Président Bassirou Diomaye Faye

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2024 à 20:20 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de Yalaar, dans la commune de Diama département de Saint-Louis, sont sorties de leurs gongs pour fustiger un litige foncier qui concerne plus de 1000 ha. Selon les habitants de ce village leurs terres sont en train d'être estampées par une entreprise multinationale raison pour laquelle, ils tirent sur la sonnette d'alarme et interpellent les autorités étatiques et en l'occurrence le Président Bassirou Diomaye Diakhare Faye avant que l'irréparable ne se produise.



Suivons leurs portes paroles du jour : Souleymane Fall et Cheikhna Fall en français et Wolof



Kharachi Fall en wolof avec Adama Sall et El hadj Gueye nos correspondants à Saint-Louis