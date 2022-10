Litiges autour des limites entre Tivaouane Peulh et Keur Massar Nord : Les habitants disent niet à leur maire et dénoncent un «deal politique»

qu’il qualifie de faux

En réalité, le but est de dénoncer un découpage politique, incohérent et surtout, qui ne figure dans aucun document. Et notre maire a le culot d’en parler. En effet, le maire de Tivaouane Peulh-Niague et son homologue de Keur Massar Nord, essaient de nous faire croire, depuis pratiquement trois mois, que la partie partant du champ de Me Abdoulaye Wade au croisement Apix, fait partie de la commune de Keur Massar Nord. Ce qui est totalement faux, car aucun document ne vient confirmer cette thèse. En clair, le décret n°2021-688 du 28 mai 2021 a fixé les limites des territoires entre les communes dans les départements de Keur Massar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque

Par ailleurs, nous disons à l’opinion nationale et internationale, que nous avons tenté de saisir, a priori, les autorités compétentes dont le sous-préfet de Sangalkam et le préfet de Rufisque. Mais, c’est dommage que nous sommes vraiment déçus, attristés et tout autant sidérés et exaspérés de leurs réponses, qui sont véritablement une fuite de responsabilité, du moment où ils nous demandent de nous rapprocher de notre maire invisible, incompétent, irresponsable et qui n’est rien d’autre que l’équivalent d’un commandant qui a abandonné son navire en temps de guerre

tord même l’esprit de l’Acte 3 qui préconise la cohérence et la viabilité des territoires

faux et usage de faux