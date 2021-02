Livraisons et couvre-feu: Les restaurateurs interpellent le chef de l’Etat

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021

Les restaurateurs du Sénégal peinent à joindre les deux bouts. Ils vivent le désarroi, dans ce contexte marqué par l’état de gestion de catastrophe sanitaire, assorti de couvre-feu à 21 h. Face à l’absence d’une possibilité de livraison à domicile au-delà des heures du couvre-feu, d’énormes difficultés s’imposent à eux.



Les restaurateurs estiment que la situation économique du pays, marquée par la paralysie de l’économie et particulièrement le secteur touristique, l’hôtellerie et la restauration reste très difficile. « On observe que dans tout le pays, les restaurants survivent grâce au service de vente à emporter et les livraisons à domicile», regrette l’association des restaurateurs du Sénégal.



Et, ils dénoncent le fait que malgré le développement de l’économie numérique, l’érection d’un ministère dédié à ce secteur, sa place comme pilier du Pse, puis du Pap 2A, le gouvernement bloque la possibilité aux restaurateurs de livrer aux clients durant les heures de couvre-feu.



Ainsi, ils relèvent un dysfonctionnement sur les ambitions du Sénégal à entrer dans les réformes du XXIe siècle. Ce dysfonctionnement, relèvent-ils, est paradoxal avec la relance de l’économie et la volonté du président de la République de gouverner en mode «Fast-track».



