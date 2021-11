Locales 2022: Ouakam, draguée par Abdoulaye Diouf Sarr, a dit oui

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Novembre 2021 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Diouf Sarr était à Ouakam et a dressé un sombre tableau sur ce qu'est Dakar aujourd'hui. Selon le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, "la mission est confiée aux femmes de Ouakam, car on va vers des élections. Je veux que soyez mon relais à Ouakam et on le fera avec dignité d'abord que pour Samba Bathily Diallo soit réélu Maire de Ouakam. Ensuite, ce sera mon tour d'être celui de la Ville de Dakar", a-t-il dit lors de sa visite de séduction.