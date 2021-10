Locales 2022 à Richard-Toll – La Coalition Bby en ordre dispersé : Khalil Diop défie le maire sortant La succession de l’actuel maire de la commune de Richard-Toll est ouverte, pour les prochaines locales de février 2022. En assemblée générale, des jeunes du mouvement “And Dolel Khalil’’ et d’autres militants de la mouvance présidentielle ont investi l’opérateur économique et responsable de l’APR, Khalil Diop, pour succéder à Amadou Mame Diop à la tête de la municipalité de Richard- Toll.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Octobre 2021 à 09:58 | | 0 commentaire(s)|

Pour rester à la tête de la commune, l’actuel maire de Richard-Toll devra faire face à d’autres candidats issus de la mouvance présidentielle et même de l’Alliance pour la République (APR) dont l’opérateur économique et responsable apériste communal, Khalil Diop.



Pour le porte-parole des jeunes militants de la mouvance présidentielle, depuis huit ans, rien n’a bougé pour améliorer le cadre de vie des populations et aucun acte concret n’est posé dans la commune, par l’équipe municipale.



“Malgré le gros budget de près de deux milliards et demi de francs CFA qu’on lui vote, chaque année, la ville est restée la même avec ses nombreux lots de difficultés. Aucun changement n’est constaté dans la cité. Depuis son élection à la magistrature de la ville de Richard-Toll, l’éclairage public, la voirie, l’insécurité dans les quartiers, le cadre de vie n’ont connu aucune amélioration.



Aucune politique de jeunesse pour faciliter l’emploi des jeunes n’est déroulée dans la commune. L’actuel édile gère la ville avec une totale incompétence. Pour preuve, il est en conflit permanent avec la CSS qui devait être son plus grand partenaire dans plusieurs secteurs’’, dénonce le jeune Alassane Ly.



C’est la raison pour laquelle, il interpelle le président du parti et de la coalition BBY sur le choix du futur maire de la commune. “Il n’est plus question de laisser une ville aussi stratégique que Richard-Toll entre les mains inexpertes d’un maire incompétent. Les populations ne sont pas prêtes pour la réélection du maire sortant. Partout dans la ville et chez toutes les catégories socio-professionnelles, le refrain est le même. Nous sommes déçus du mauvais choix que nous avions fait. Vraiment, nous le regrettons aujourd’hui”, a tonné Alassane Ly sous les applaudissements de ses camarades.

Enquête



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos