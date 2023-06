Logement social : « L’État a fait des efforts pour faciliter l’accès au logement aux femmes et surtout aux personnes vivant avec un handicap » (Aïssatou Coly, cellule genre) Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2023 à 01:07 | | 0 commentaire(s)|

Avec la forte tendance à la hausse de la population mondiale à s’urbaniser, la question de l’accès au logement est plus que jamais prégnante. Malgré les politiques sociales d’habitat définies par l’État sénégalais et les initiatives privées, l’accès au logement et aux services sociaux reste encore très déséquilibré entre les hommes et les femmes. Au Sénégal, en particulier, comme dans les autres pays en développement, les femmes sont essentiellement concentrées dans les emplois informels. Les résultats de l'Enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel (ANSD, 2017) révèlent qu'elles occupent au total 45,3% des emplois informels, étant

disproportionnellement concentrées dans les branches d'activité des « Activités particulières des ménages » (96,5%), « Hébergement et restauration » (86,5%) et « Commerce de détail » (71,0%) et très peu présentes dans les branches d'activité du transport (1,5%), de l'entreposage (1,5%) et de la construction (2,4%). Et ces femmes sont principalement actives dans le secteur informel pour leur propre compte et en tant que chefs d'unités. Une grande partie des unités de production du secteur informel au Sénégal est ainsi dirigée par des femmes, 61,9%. Cela est révélateur de la montée en force de la main d'œuvre féminine dans les emplois informels ces dernières années. À cet effet avec le projet des 100 000 logements initié par l’État du Sénégal, un rapport d’étude d’évaluation participative genre a été mené depuis 2020. C’est dans ce cadre qu’un atelier d’évaluation et de restitution s’est tenu ce 22 juin à Diamniadio.

Selon Aïssatou Coly, coordinatrice de la cellule genre du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène Publique, « Dans la mise en œuvre de nos projets, nous incluons le concepteur genre que ce soit les personnes à mobilité réduite, les jeunes, les femmes. On veut évoluer et nous veuillons à la prise en compte de l’inclusion sociale. On fait tous ces efforts pour faciliter l’accès au logement aux femmes et surtout aux personnes vivant avec un handicap... », a souligné la coordinatrice de la cellule genre au Ministère de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Logement-social-L-Etat-a...

