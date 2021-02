Louga: 30.000 masques et 500 flacons de gel hydro alcoolique offerts aux établissements Rédigé par leral.net le Samedi 13 Février 2021 à 20:03 | | 0 commentaire(s)| D'après Amadou Mberry Sylla, président du Conseil départemental de Louga 30.000 masques et 500 flacons de gel hydro alcoolique ont été offerts à des établissements scolaires de ce département au titre d'appui du Conseil départemental aux autorités académiques pour une protection suffisante des élèves et des enseignants.



