Louga : Le MFP et le Luxembourg mettent en place le Concept d'Insertion Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Décembre 2022 à 21:21 | | 0 commentaire(s)| Le concept d'insertion est un programme national mis sur pied en partenariat avec le Luxembourg et dont la rencontre s'est tenue ce jeudi, à Louga. L'objectif de celle-ci est d'informer les jeunes sur les opportunités d'insertion, en créant la rencontre entre l'offre et la demande d'insertion, mais aussi en recueillant les demandes en besoin de main d'œuvre des entreprises. Ceci, par l'octroi de bourses de stage pour permettre aux jeunes de découvrir le monde professionnel à la fin de leurs stages. "En ce sens, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, depuis sa prise de pouvoir, a mis en place des projets d'insertion des jeunes comme les 3 FPT, la Der et un programme d'urgence pour un montant de 450 milliards sur 3 ans, sans oublier les pôles emplois dans les 46 départements du Sénégal pour l'emploi et l'insertion des jeunes", a fait savoir, Abdourahmane Ly, directeur de l'Insertion du ministère de la Formation Professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion.



Accueil Envoyer à un ami Partager