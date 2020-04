Louga/Lutte contre le COVID 19 : Mamour Diallo dégaine 28.000.000 FCFA en vivres et en produits divers Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Avril 2020 à 02:33 | | 0 commentaire(s)| Dans la contribution citoyenne devenue quotidienne à l'effort de guerre contre le COVID 19, le leader du mouvement politique "DOLLY MACKY" n'a pas voulu être en reste dans l'effort de guerre contre. Durant la matinée du jeudi 02 avril 2020, l'ex-Directeur des Domaines a offert au Comité Régional de Gestion de l'Épidémie (CRGE) dirigé par le Gouverneur un important lot de produits divers exclusivement destinés à la lutte imposée par la pandémie du Coronavirus.



Et ce n'est pas tout, dit Mamadou Mamour DIALLO qui promet 40 tonnes de riz pour faire face au très résistant COVID 19》. De quoi susciter la satisfaction du Gouverneur El Hadji Bouya AMAR qui a loué l'engagement hautement humain et citoyen de la tête de file du mouvement "DOLLI MACKI".



Le chef de l'exécutif régional a promis fermement que le CRGE en fera très bon usage à travers une répartition équitable des biens au sein de la communauté. "D'ailleurs compte en sera rendu dans les détails chaque mois tout au long de la lutte contre le Covid-19", renchérit le Gouverneur dans des propos rapportés par Lougamédia.



