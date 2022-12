Louga / Pitextil ex-Sotexka: La réintégration des anciens travailleurs sur la table de la Direction

Une rencontre a eu lieu entre les anciens travailleurs de l'ex usine Sotexka et actuelle Pitexil, au siège de ladite société. Elle avait pour but de réfléchir sur comment réintégrer ces anciens travailleurs dans la structure. Malgré une concurrence très serrée au sein de la boîte, Pitextil essaie de se faire une place sur le marché national et international. Les travailleurs lancent également un appel aux autorités et plus particulièrement, au président de la République, Macky Sall, ainsi qu'aux bonnes volontés, pour venir investir dans l'usine et créer plus d'emplois.