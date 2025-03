Lutte contre la corruption : Le Nigéria récupère 500 millions de dollars en un an Rédigé par leral.net le Lundi 10 Mars 2025 à 19:16 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu | LSI Africa La Commission des Crimes Économiques et Financiers du Nigéria (EFCC) a annoncé avoir récupéré près de 500 millions de dollars issus d’activités criminelles en 2023, marquant un record historique pour l’agence depuis sa création, il y a plus de vingt ans. En parallèle, plus de 4 000 condamnations pénales ont […] ©️ Atlanticactu | LSI Africa La Commission des Crimes Économiques et Financiers du Nigeria (EFCC) a annoncé avoir récupéré près de 500 millions de dollars issus d’activités criminelles en 2023, marquant un record historique pour l’agence depuis sa création, il y a plus de vingt ans. En parallèle, plus de 4 000 condamnations pénales ont été obtenues, témoignant d’une intensification des efforts pour lutter contre la corruption. Dans un rapport publié lundi, l’EFCC a précisé qu’une partie des fonds récupérés avait été réinjectée dans des projets publics afin de soutenir le développement national. En plus des liquidités saisies, l’agence a confisqué 931 052 tonnes de produits pétroliers, 975 biens immobiliers ainsi que des actions détenues par diverses sociétés. Premier producteur d’énergie du continent africain, le Nigeria est confronté depuis des décennies à une corruption généralisée, perçue par de nombreux citoyens comme un facteur majeur de la pauvreté et des inégalités sociales. Selon le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International, le pays se classe à la 140ᵉ place sur 180, illustrant l’ampleur du défi à relever.



Source : https://atlanticactu.com/lutte-contre-la-corruptio...

Accueil Envoyer à un ami Partager