MICROFINANCE - Zahra Iyane Thiam: "C'est plus de 800 millions FCfa mobilisés pour le programme d'appui sectoriel Covid-19 (Vidéo) Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juin 2020 à 13:14 | | 0 commentaire(s)| À l'instar des autres secteurs, la microfinance n'a pas échappé aux foudres économiques de la pandémie de la Covid-19, qui a fini de mettre à terre les mutuelles. C'est ainsi, qu'un programme d'appui sectoriel Covid-19 a été mis sur pied par le ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire Mme Zahra Hyane Thiam, afin d'atténuer les impacts négatifs de la crise sanitaire dans son secteur.

C'est au total 800 millions qui ont été dégagés dont 500 millions accordés par Le Président du programme de résilience économique et sociale et 300 millions du fond d'appui à l'économie sociale et solidaire, pour donner un nouveau souffle aux acteurs de la microfinance. Accompagnée par Abdoulaye Bibi Baldé Le DG de la poste , structure avec laquelle une convention a été signée pour la remise des fonds alloués à la microfinance et aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, Le Ministre que affirme que cette somme va permettre ,d’une part de renforcer les ressources financières des mutuelles d’épargne et de crédit, implantés en milieu rural et péri-urbain, de façon à continuer à faire face convenablement aux besoins de financement des opérateurs économiques à la base. D'autre part, de renforcer la résilience des acteurs de l’Economie sociale et solidaire dont les activités sont fortement impactées par la crise, à travers une ligne de subvention, permettant le maintien de leurs activités économiques et de préserver le tissu socioéconomique local.

En marge de la première journée de la tournée nationale.

C'est 239 500 000 F.CFA qui ont été attribués aux régions de Dakar (156 000 000 F CFA) et Thiès (82 600 000 F.CFA) comme fonds de crédit aux mutuelles d'épargne et de crédit, et subvention aux acteurs de l'économie sociale et solidaire.

A noté que Le fonds de crédit est accordé aux SFD bénéficiaires aux conditions suivantes :

-taux d’entrée nul (0%) ;

-Différé de remboursement de 9 mois bonjour

-En contrepartie, le taux de sortie appliqué par le SFD ne peut excéder 3% y compris les frais de gestion et tout autre frais liés au crédit.

