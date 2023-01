MSD traite la Société civile de "nafekh" et descend PAN: "Dafa kholi gounoor, il est suicidaire..." Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2023 à 06:56 | | 0 commentaire(s)| Mariama Sarr Dia n'a pas sa langue dans la poche. Lors de son passage à Leral Xibaar, elle a traité la Société civile de "nafekh", accusé Ousmane Sonko et YAW, d'être très proches avec les poches dissidentes du Mali. "Comment peut-on se lier d'amitié avec des dissidents de ce pays, qui veulent le mettre à feu et à sang?", s'est-elle interrogée. Mieux, elle affirme sur le cas de Pape Alé Niang, que ce dernier est responsable de tout ce qui lui arrive. "Dafa kholi gounor, il a touché un sujet sensible, la Grande Muette. Maintenant, s'il se prive d'alimentation, peut-être qu'il veut se soigner, je n'en sais rien. Que ses proches lui disent la vérité", a-t-elle martelé.



