Macky Sall: "Idy est un homme difficile, autoritariste, tranchant, arrogant"

Dans son nouvel ouvrage intitulé «Le Sénégal au cœur», le Président de la République, Macky Sall solde ses comptes avec plusieurs de ses anciens collaborateurs ou amis. L’ancien Premier ministre Idrissa Seck en prend pour son grade. Extraits.



« En novembre 2002, Idrissa Seck est nommé Premier ministre, je suis le numéro deux du gouvernement. Etre ministre n’est pas seulement un titre ; il faut aussi savoir faire entendre sa voix, pas pour faire les titres de la presse mais pour affirmer ses convictions.



C’est difficile de dire non à un homme de son bord politique, de s’opposer au sein de sa propre majorité ? Or Idrissa Seck est un homme à tendance autoritaire. Il y a des Premiers ministres plus ronds, plus consensuel ; Idrissa Seck est tranchant, il ne demande pas, il ordonne (…)



Au cours des premiers mois à son poste, Idrissa laisse percer des traits de caractère qui rendent le travail avec lui extrêmement difficile : arrogance, certitude d’avoir raison, autoritarisme… Je crois que, pour gouverner, il ne suffit pas de taper du poing sur la table et de dire d’une voix cassante : «c’est comme ça et c’est tout, j’ai décidé ! ».