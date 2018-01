Macky Sall : « L’Afrique veut sa place dans un Conseil de Sécurité des NU réformé, avec une composition plus juste et équitable » Macky Sall a fait le plaidoyer pour l’émergence d’une nouvelle Afrique à l’aune de l’interdépendance, de la prospérité inclusive, dans un Conseil de Sécurité des NU réformé en dépit du fardeau de l’histoire. C’était ce matin en marge du 1er Sommet Africain 2018 sur la Paix, la Sécurité et le Développement durable organisée par la Fédération pour la Paix Universelle (FPU) et l'Association Internationale des Parlementaires pour la paix (AIPP) au CICAD de Diamniadio.



Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Janvier 2018 à 18:13 | | 0 commentaire(s)|



