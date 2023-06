Macky Sall brandit son bilan et rassure BBY : « Restons motivés parce que nous avons imprimé en 11 ans des changements majeurs à notre pays » Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juin 2023 à 00:01 | | 0 commentaire(s)|

Le président de l’Alliance pour la république et de la coalition Benno Bokk Yakaar s’est réjoui des réalisations faites au cours des deux mandats depuis qu’il est à la tête du pays. En tant que chef de parti et de la coalition présidentielle, Macky Sall, depuis Paris où il va assister au sommet entre gouvernants et hauts responsables économiques, a tenu des propos devant les militants de la diaspora pour rassurer sur les efforts faits depuis 2012. « Soyez rassurés ! Depuis 11 ans et demi on a travaillé sous ma direction pour imprimer des changements majeurs dans la marche de notre pays. Une marche vers le progrès. Donc, la mobilisation doit se poursuivre… », indique le président du parti présidentiel. Mais le président Sall appelle toutefois à l’unité et à de la générosité entre responsables et entre militants pour continuer le travail, estime t-il, « déjà reluisant.... »

