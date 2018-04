Macky Sall en gardien de l’intégrité territoriale du Sénégal : « Les années à venir, nous verrons une montée en puissance de toutes les armées et de toutes les forces paramilitaires » « S’il plaît à DIEU, l’année prochaine et les prochaines années à venir, nous verrons une montée en puissance de toutes les armées et de toutes les forces paramilitaires » : Cette déclaration du Président Macky Sall, lors du défilé du 04 avril à l’occasion de la célébration de la 58e édition de la Fête de l’Indépendance du Sénégal, démontre à souhait la volonté de renouvellement des équipements de l’armée sénégalaises dans des conditions optimales de performance et de défense opérationnelle du territoire.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Avril 2018 à 12:35 | | 0 commentaire(s)|



