Macky Sall recevant les logements de la cité Baraka: "L'objectif d'un Sénégal zéro bidonville est atteignable"

Le Président de la République, Macky Sall, a déclaré, ce mardi 5 novembre, que "l'objectif d'un Sénégal zéro bidonville avec l'accès au logement au plus grand nombre est une perspective atteignable". Le chef de l'État s'exprimait lors de la cérémonie de réception de la Cité Baraka à Liberté 6. "La réception aujourd'hui de ces logements est un pas important dans la concrétisation de notre conviction qu'il est possible de transformer un bidonville en un quartier moderne où les populations concernées y sont relogées », a ajouté Macky Sall. La nouvelle cité Baraka est constituée d'un complexe de onze immeubles dont deux cent dix appartements pour les populations impactées et régis selon les règles organisant la copropriété au Sénégal, ainsi que soixante appartements à usage commercial. Il intègre aussi une mosquée, un centre de formation, une case de santé, une école élémentaire et un cyber pop. "Pour réaliser le projet, l'Etat du Sénégal a cédé, à titre gratuit, l'assiette du terrain, exproprié les propriétaires de baux privés pour les intégrer à l'assiette du projet", a rappelé Macky Sall. Le chef de l'État a invité les populations de Baraka à bien prendre soin de leurs logements : "Ces logements sont à vous. Veillez à en faire bon usage pour relever le défi de l'entretien. J'engage toutes les parties prenantes au respect des obligations stipulées dans les contrats signés, y compris le paiement régulier des frais de participation symbolique aux charges d'entretien et de gestion des immeubles".



Source : Source : https://lesoleil.sn/macky-sall-recevant-les-logeme...

