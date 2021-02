Madiène Fall, inspecteur départemental des Sports de Louga, félicite le mouvement Y en a marre et.. Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Février 2021 à 16:25 | | 0 commentaire(s)| Madiène Fall, inspecteur départemental des Sports de Louga, remercie le mouvement Y en a marre qui a eu l'idée d'organiser une caravane de sensibilisation. Il dénonce le non respect des gestes-barrières noté chez les populations et appelle les Lougatois à plus de responsabilité pour vaincre le virus.



