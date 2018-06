Mafia à l’Ucad : La chambre vendue à 300 mille, le lit à 50 mille FCFA !

Le système d'attribution des chambres à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) ne serait pas démocratique, basé sur des critères objectifs, d'excellence. Pour disposer d’une chambre, il faut mettre la main à la poche, selon des sources du journal Les Échos.

Ces dernières affirment qu’un réseau de «truands rusés» établi dans le campus universitaire, propose des chambres à 300 mille francs Cfa l’unité et le lit à 50 mille.

Les étudiants se constituent en groupes de six pour s’offrir une chambre ; chacun donnant le prix d’un lit, pour avoir la possibilité de se loger avec cinq de ses camarades dans la même pièce.

Le journal renseigne que d’anciens étudiants seraient au cœur de cette mafia. Et que leurs cadets exigent aujourd'hui, une enquête.



